Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал Гашека гаденышем

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Чемпионату" заявил, что слова бывшего чешского вратаря Доминика Гашека об Александре Овечкине не имеют никакой ценности.
В одном из интервью Гашек заявил, что из-за присутствия Овечкина в "Вашингтоне" НХЛ должна выплачивать Украине несколько миллиардов долларов в год.
"Это диагноз чистый, что еще здесь говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш! Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать будет, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий... Он за последние пять лет поменялся, не знаю почему, может ему операцию на мозг сделали", - заявил Кожевников.
Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.