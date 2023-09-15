Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал Гашека гаденышем

"Это диагноз чистый, что еще здесь говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш! Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать будет, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий... Он за последние пять лет поменялся, не знаю почему, может ему операцию на мозг сделали", - заявил Кожевников.