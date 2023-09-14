«Металлург» в овертайме обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Основное встречи в Магнитогорске завершилась со счетом 2:2 (2:0, 0:1, 0:1). Шайбы в составе хозяев забросили Данила Юров и Егор Коробкин. У гостей отличились Владислав Червоненко и Трой Джозефс. В овертайме победный гол забил Макар Хабаров.

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду одолел нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). У победителей две шайбы забросил Владимир Кузнецов.

Челябинский «Трактор» дома выиграл у минского «Динамо» — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Юров, 0:45. Коробкин, 4:54. Хабаров, 61:45. — Червоненко, 24:10. Джозефс, 43:12.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Широков, 0:41. Кузнецов, 6:56, 14:00. Гуркин, 28:06 (бол.). — Якупов, 14:26. Брюквин, 21:59.

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо » (Минск) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)