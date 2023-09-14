«Торпедо» забросило пять шайб за период и победило «Куньлунь Ред Стар»

Нижегородское «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Сначала 28-летний нападающий китайской команды Девин Броссо оформил дубль, поразив ворота соперников на седьмой и 36-й минуте встречи. Затем в третьем периоде Андрей Белевич, Василий Атанасов и Максим Летунов забросили пять шайб и вывели «Торпедо» вперед. Летунов записал на свой счет три гола.

Далее «Куньлунь Ред Стар» примет дома «Локомотив» 16 сентября. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с «Ак Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.