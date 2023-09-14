«Витязь» в игре со «Спартаком» нанёс 11 бросков по воротам
В Москве на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Подмосковный клуб за весь матч нанёс лишь 11 бросков по воротам. В первом периоде подопечные Александра Завьялова нанесли один бросок, во втором и третьем — пять бросков по воротам Патрика Рыбара.
«Витязь» после шести сыгранных матчей одержал лишь одну победу и с двумя результативными баллами замыкают турнирную таблицу Западной конференции. В следующей игре подмосковный клуб примет дома череповецкую «Северсталь». Матч состоится на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» 16 сентября в 14:00 мск.
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