Экс-арбитр считает, что в КХЛ есть судейская безнаказанность

Экс-арбитр Александр Зайцев считает, что в КХЛ есть судейская безнаказанность.

© Sports.ru

«Качество работы арбитров повышается?! Знаете, если бы нам с нынешним главой департамента судейства КХЛ Алексеем Анисимовым устроили дебаты по этому поводу, я бы смог доказать, что это не так.

В первые два-три года существования КХЛ действительно было безукоризненное судейство, потому что тогдашнему главе департамента судейства лиги Александру Полякову был дан карт-бланш, он даже сам был этому удивлен. Но потом началась какая-то ерунда, в том числе и из-за действий самого Полякова.

Например, он запретил судьям встречаться и общаться между собой, а также с представителями команд, загнобил тех, с кем до этого раньше судил. И тенденция отсутствия общения между собой в судейском коллективе сохранилась – информация рассылается людям на почту, и они вроде бы должны ее усвоить. Но ведь в диалоге живого общения все это воспринимается гораздо лучше!

Понимаю, что он как глава департамента судейства хочет защитить своих подопечных, и на его месте так делал бы любой. Но если уж человек грубо ошибся, то должен получить заслуженное наказание. И арбитры должны это понимать.