Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Артём Гурьев вступил в драку с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Самуэлем Хелениусом в матче турнира новичков Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Сан-Хосе Шаркс» в серии послематчевых бросков (4:3 Б).

Драка произошла во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «Лос-Анджелес Кингз». Хоккеисты обменялись ударами, но никто из них на лёд не упал.

Напомним, в апреле 2023 года 20-летний россиянин подписал с «Сан-Хосе Шаркс» контракт на три года.