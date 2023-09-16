Галимов: хоккеистам "Спартака" не хватило концентрации во втором периоде матча с ЦСКА
Хоккеисты "Спартака" проиграли второй период в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги ЦСКА из-за недостатка концентрации. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Ансель Галимов.
"Спартак" уступил армейцам в гостях в овертайме со счетом 2:3, выигрывая после первого периода со счетом 2:0 и пропустив два гола в следующем периоде.
"Сегодня хорошо начали и, я думаю, во втором периоде немного сбились со своей игры, пропустив два гола. Думаю, не хватило немного концентрации. Соперник же начал давить, учитывая его уровень", - сказал Галимов.
Игроки "Спартака" на этой неделе провели на один матч больше, чем ЦСКА. "Фактор усталости не сказался. Так как играть намного лучше, чем тренироваться", - отметил форвард.
В прошлом сезоне в составе "Нефтехимика" Галимов в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 27 (13 голов + 14 результативных передач) очков. В "Спартаке" Галимов последние игры проводил в четвертой тройке.
"Раз главный тренер меня видит в таком звене, значит, я должен показывать максимальный результат. Ребята все профессионалы - с кем бы меня ни поставили, я получаю удовольствие от игры", - подчеркнул хоккеист.