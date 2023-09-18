Панарин вошел в топ‑50 рейтинга лучших действующих хоккеистов НХЛ

Российский нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в топ 50 рейтинга лучших игроков НХЛ среди действующих хоккеистов, сообщается на официальном сайте лиги.

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Список лучших хоккеистов составили аналитики, продюсеры и ведущие. На данный момент НХЛ опубликовала рейтинг с 50 го по 31 е место.

В июле 2019 года Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой $11,6 млн. В прошлом сезоне в 82 матчах регулярного чемпионата 31 летний россиянин набрал 92 очка (29 голов и 63 результативные передачи).