Хоккеист СКА рассказал о состоянии команды после пятого поражения подряд

«Главное, что нет панических мыслей» — хоккеист СКА Сергеев после пятого поражения подряд
Защитник СКА Артем Сергеев после поражения от «Сибири» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ заявил «Матч ТВ», что паники в команде, несмотря на серию неудачных игр, нет.
В воскресенье СКА проиграл «Сибири» со счетом 1:2, единственную шайбу в составе хозяев забил Валентин Зыков. Петербургский клуб потерпел пятое поражение подряд. Команда Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10 е место, в Западной конференции с 4 очками.
— Главное, что нет панических мыслей. Не оправдываюсь, но мы отлично начали, дальше были опять удаления, как итог — 0:2 и надо отыгрываться.
В раздевалке поговорили, во втором периоде снова удаления… Благо, Валя [Зыков] забил и дал нам дополнительную жизнь, глоток воздуха.
В третьем периоде все прекрасно видели, за команду было не стыдно, просто не получалось забить. Надо уже начинать выигрывать и набираться командой уверенности, — сказал Сергеев «Матч ТВ».
— Хорошо работали, было много моментов, просто не получалось забить. Стараемся не думать о прошлых поражениях и концентрируемся на текущей игре. У меня была третья игра в сезоне. Забил гол — это, конечно, придает уверенности. Буду стараться дальше быть эффективным, — заявил автор заброшенной шайбы Зыков «Матч ТВ».