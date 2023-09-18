Хоккеист СКА рассказал о состоянии команды после пятого поражения подряд

— Главное, что нет панических мыслей. Не оправдываюсь, но мы отлично начали, дальше были опять удаления, как итог — 0:2 и надо отыгрываться.



В раздевалке поговорили, во втором периоде снова удаления… Благо, Валя [Зыков] забил и дал нам дополнительную жизнь, глоток воздуха.



В третьем периоде все прекрасно видели, за команду было не стыдно, просто не получалось забить. Надо уже начинать выигрывать и набираться командой уверенности, — сказал Сергеев «Матч ТВ».