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Ротенберг о 5 подряд поражениях СКА: «Приносим извинения болельщикам и просим набраться терпения. Мы будем побеждать – увидите в следующей игре»

Роман Ротенберг извинился перед болельщиками СКА после 5-го подряд поражения.

Ротенберг извинился перед болельщиками СКА
© РИА Новости

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«У нас в команде все настроены только побеждать. Приносим извинения всем болельщикам и просим набраться терпения.

Мы будем побеждать, и вы это увидите в ближайшее время – в следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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