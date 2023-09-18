Ротенберг о 5 подряд поражениях СКА: «Приносим извинения болельщикам и просим набраться терпения. Мы будем побеждать – увидите в следующей игре»
Роман Ротенберг извинился перед болельщиками СКА после 5-го подряд поражения.
В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«У нас в команде все настроены только побеждать. Приносим извинения всем болельщикам и просим набраться терпения.
Мы будем побеждать, и вы это увидите в ближайшее время – в следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Ротенберг о 5 подряд поражениях СКА: «Приносим извинения болельщикам и просим набраться терпения. Мы будем побеждать – увидите в следующей игре»
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