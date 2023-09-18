Агент назвал имена лучших российских игроков НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал имена трех лучших российских хоккеистов, выступающих в настоящее время в составе команд НХЛ.

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«Одного выделить не могу, не хочу никого обижать. Если говорить про топ-3, то это вратарь Игорь Шестёркин, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин», — приводит слова Дементьева Legalbet.

Игорь Шестеркин – основной вратарь «Нью Йорк Рейнджерс». В 2022 году 27-летний голкипер становился обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему игроку его амплуа по итогам сезона НХЛ.

Дмитрий Орлов – защитник «Бостон Брюинз», который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. «Мишки» - лишь второй клуб в заокеанской карьере Орлова.

Александр Овечкин – нападающий и капитан «Вашингтона», с которым также выигрывал Кубок Стэнли. Российский форвард – второй в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги. Овечкин уступает лишь экс-нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Уэйну Гретцки.