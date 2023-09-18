Губерниев прокомментировал серию поражений СКА

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придётся сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф. Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда ещё найдёт себя обязательно.