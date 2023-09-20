«Сибирь» поместила нападающего Сетдикова в список отказов

Форвард выступает за «Сибирь» с декабря 2020 года. В нынешнем сезоне 28 летний нападающий провел за новосибирскую команду пять матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 очка (0+3) при показателе полезности «+1». Его контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.