СКА сменил капитана после пяти поражений подряд

"На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, он обладает необходимым опытом и пониманием", - написал он.