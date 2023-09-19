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СКА сменил капитана после пяти поражений подряд

В хоккейном клубе СКА после серии неудач сменился капитан команды.

СКА сменил капитана после пяти поражений подряд
© Российская Газета

В среду на матч против череповецкой "Северстали"в роли капитана СКА выведет на лед нападающий Александр Кадейкин. После серии из пяти подряд неудач капитанской нашивки лишился Марат Хайруллин.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

"На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, он обладает необходимым опытом и пониманием", - написал он.

Экс-капитан Хайруллин будет ассистентом капитана, также эта роль доверена защитнику Артему Сергееву.

СКА набрал только четыре очка на старте сезона и пока занимает 10-е место в Западной конференции.

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