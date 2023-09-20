«Филадельфия» отреагировала на уход Мичкова в «Сочи»

«Я думаю, если он вернулся в «Сочи», то просто хочет играть, и это всё, что меня волнует. Он молодой парень, ему нужно играть. Матвей очень целеустремлённый и сосредоточенный. Он будет получать много минут и возможностей. Надеюсь, его команда будет побеждать, это будет здорово.



Матвей был крайне опустошён из-за того, что не играл. У него была цель стать лучшим снайпером лиги, а он сидел в запасе. В составе СКА около 40 игроков. Очевидно, он был разочарован. Будучи молодым парнем в России, ты должен прикусить язык и просто работать в надежде, что сможешь играть», — приводит слова Флара NBC Sports Philadelphia.