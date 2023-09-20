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Глава IIHF Тардиф анонсировал визит дисциплинарного совета по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация ожидает уведомление дисциплинарного совета по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

В IIHF рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова
© РИА Новости

«IIHF ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета. Они сказали нам, что скоро приедут», — сказал Тардиф.

4 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Однако эти запреты не помешали ЦСКА выпустить Федотова на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА после пяти сыгранных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе пять очков.

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