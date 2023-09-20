В IIHF рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова

4 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Однако эти запреты не помешали ЦСКА выпустить Федотова на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ.