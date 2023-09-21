Терещенко высказался о победе СКА после пяти поражений подряд

— Команда сильно обновилась. Много новых игроков, нужно время для сыгранности. Все играли в разный хоккей, сейчас им нужно время, собраны отличные игроки. Смена капитана накануне игры сильно не влияет на команду, влияют победы — придают уверенности, дают психологический толчок, — сказал Терещенко «Матч ТВ».