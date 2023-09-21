Терещенко высказался о победе СКА после пяти поражений подряд

«Смена капитана накануне игры сильно не влияет на команду». Терещенко — о победе СКА после пяти поражений подряд
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что смена капитана накануне матча с «Северсталью» не сильно повлияла на СКА.
В среду СКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1. В составе армейцев дублем отметился Валентин Зыков, также забили Владимир Алистров и Александр Никишин. Накануне встречи главный тренер армейцев Роман Ротенберг сменил капитана команды, вместо Марата Хайруллина повязку надел Александр Кадейкин.
— Команда сильно обновилась. Много новых игроков, нужно время для сыгранности. Все играли в разный хоккей, сейчас им нужно время, собраны отличные игроки. Смена капитана накануне игры сильно не влияет на команду, влияют победы — придают уверенности, дают психологический толчок, — сказал Терещенко «Матч ТВ».
Победа над «Северсталью» стала первой для СКА после пяти поражений подряд.