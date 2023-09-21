Стала известна зарплата американского новичка «Трактора»

Как стало известно «Чемпионату», новичок «Трактора» Чарльз Робинсон получит за сезон в команде 30 млн рублей.

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Отметим, что, помимо основной части оклада, в соглашении 31-летнего американского нападающего предусмотрены бонусы. Таким образом, форвард не войдёт даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Трактора».

Ранее Робинсон заключил контракт с челябинским клубом контракт до конца сезона-2023/2024.

Чарльз является габаритным нападающим из Северной Америки. Форвард начал свою карьеру в Государственном университете озера Верхнее (Су-Сент-Мэри, Мичиган) и два сезона играл в NCAA. Робинсон известен преимущественно по выступлениям в АХЛ. Нападающий успел примерить форму «Бингемтон Сенаторз», «Сан-Хосе Барракуду», «Манитобы Муз», «Стоктон Хит», «Сан-Диего Галлз» и «Рокфорд Айс Догс». Американец суммарно провёл 575 встреч в лиге, набрав 294 (135+159) очка.