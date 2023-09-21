Экс-нападающий СКА рассказал, почему хоккеисты не целуют шайбу перед буллитом

«Ерунда какая-то, я футбол не люблю и в их тематике не разбираюсь. В хоккее, бывает, кто-то крестится. Но клюшки и шайбы не целует. Ни разу не видел, чтобы Овечкин, Дацюк или Ковальчук целовали шайбы – вышли и забили. Надо уметь пенальти бить или буллиты исполнять, а не шайбы целовать?», – цитирует Рыбина Legalbet.