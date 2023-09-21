Экс-нападающий СКА рассказал, почему хоккеисты не целуют шайбу перед буллитом

Экс-форвард СКА Рыбин рассказал, почему хоккеисты не целуют шайбу перед буллитом
Бывший нападающий питерского СКА Максим Рыбин рассказал, почему хоккеисты не целуют шайбу перед исполнением буллита.
У футболистов, например, существует традиция целовать мяч перед реализацией пенальти.
«Ерунда какая-то, я футбол не люблю и в их тематике не разбираюсь. В хоккее, бывает, кто-то крестится. Но клюшки и шайбы не целует. Ни разу не видел, чтобы Овечкин, Дацюк или Ковальчук целовали шайбы – вышли и забили. Надо уметь пенальти бить или буллиты исполнять, а не шайбы целовать?», – цитирует Рыбина Legalbet.
Рыбину 42 года. Всего в КХЛ он провел 371 матч, в которых набрал 145 (85+60) очков. Нападающий выступал в таких командах как СКА, московский «Спартак», омский «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик». Сейчас экс-форвард занимается тренерской деятельностью в воскресенском «Химике».
В среду, 20 сентября, СКА встречался с «Северсталью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Он завершился победой питерцев со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). СКА прервал серию из пяти поражений и набрал 6 очков. Команда поднялась на 9-е место в Западной конференции.