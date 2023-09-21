Хоккеист заявил, что ему противно приезжать в Россию

«Почему не езжу в Россию после начала спецоперации? Противно. Совесть не позволяет чуть-чуть. Я не хочу ехать, начнется мобилизация, и я не вылечу из страны на сезон. Зачем мне эти риски? Я в США в хоккей играю. Я хоккеист, а не политик», — сказал Задоров.