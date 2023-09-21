Хоккеист Задоров: после ситуации с Федотовым ребята из НХЛ купили белые билеты

«Как я понимаю, начали «чистить» военкоматы перед мобилизацией. Некоторые ребята купили белые билеты — в регионах это нетяжело сделать. И их косяки вскрывались, да. Они решили не летать [в Россию], чтобы не рисковать лишний раз.



Как я слышал, когда руководство ЦСКА предложило ему контракт, он сказал: «Нет, спасибо, я поеду в НХЛ». Ему сказали: «Нет, ты не поедешь». Он сказал, что поедет. И там один человек обиделся и отправил его в армию. Есмантович? Да. Или Сечин.



У Федотова подписанный контракт с «Филадельфией». Его не ждут — он обязан приехать. Чтобы перейти из лиги в лигу, тебе нужна трансферная карта. Это такая бумажка, которую ИИХФ даёт тебе. Когда я уезжал из ЦСКА в «Лондон», мы привозили карта. ИИХФ перевозят её в Канаду. Она у «Филадельфии», в НХЛ. Почему остался в ЦСКА? Запугали. Ты же знаешь, как это всё работает. Запугать любого можно», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.