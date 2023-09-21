Задоров рассказал о безумных бонусах игрокам сборной России за победу на ЧМ

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал о безумных бонусах хоккеистам сборной России после победы на чемпионате мира — 2014 в Минске.

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«В сборную очень много денег вливается. Там ни на чём не экономят. Было роскошно? Да. По еде, по проживанию, по перелётам. Любой каприз. И для семьи. По два номера каждой семье отдавали. Сборная оплачивала. Так в других сборных не делается. И за победу платят у нас — единственная сборная.

После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли, они поехали на ЧМ в Минск (проходил в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»), там нужно было реабилитироваться. Они выиграли. Саша Овечкин попросил «Мерседес» — им дали «Мерседес». Им ещё дали по $ 400 тыс. По карте дали каждому и сказали: «У тебя два дня, чтоб снять деньги наличкой». Все поехали в банк. 400 кусков за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду. Каждому. Долларов. Налом. Есть ребята, которые там играли, они мне это говорили.

Если бы мне так дали, отказался бы? Нет. Когда тебе так дают за твои труды, да, окей. Но если б я это организовывал… Это ненормально. Это вообще ненормально. Для всего мира. Если ты канадцам это расскажешь, они ответят: «Ну, нам «Айпад» дали». Натан Маккиннон говорил: «Я выиграл — мне «Айпад» дали», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.