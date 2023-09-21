Игрок «Колорадо» рассказал о возвращении Ничушкина после инцидента с алкоголем

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал о возвращении в команду российского нападающего Валерия Ничушкина после инцидента с алкоголем. Слова спортсмена приводит The Denver Post.

«Мы встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим Вэла. Мы просто знаем, что он будет стараться ради нас. Он потрясающий игрок», — заявил Маккиннон.

28 апреля The Denver Post сообщил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, родившейся на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за случившегося. Позже в команде опровергли эту информацию.