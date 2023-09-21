«Общаюсь с Овечкиным? Да, как коллеги. Как отношусь к его политической позиции? Это его мнение. Оно меня не касается. Это его выбор. Я его уважаю как одного из самых… а то и самого великого российского хоккеиста. Мы с ним коллеги, мы с ним делим площадку. Но по политическим и жизненным позициям мы с ним расходимся. Это все что я могу сказать», — сказал Задоров.