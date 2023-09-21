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Олимпийский чемпион раскритиковал живущего в США российского хоккеиста

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никиту Задорова. Его слова приводит «Чемпионат».

Олимпийский чемпион раскритиковал живущего в США российского хоккеиста
© РИА Новости

Кожевников назвал заявления хоккеиста чушью.

«Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю», — высказался он.

Ранее Задоров заявил, что ответы для интервью для Кожевникова придумывают другие люди. Он обратил внимание на проблемы, которые были в СССР.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».