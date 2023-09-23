«Спартак» обыграл «Трактор» в овертайме и нанёс челябинцам третье поражение подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Трактор». Победу в матче в дополнительное время одержали хозяева со счётом 3:2.

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Дублем в составе москвичей отметился нападающий Шейн Принс. Отметим вторую шайбу форварда, которую он забросил в меньшинстве после грубой ошибки вратаря «Трактора» Зака Фукале. За «Трактор» забивали Антон Бурдасов и Александр Рыков. Победную шайбу в овертайме после великолепной комбинации забросил Павел Порядин.