Овечкин рассказал, что изменил систему подготовки к сезону НХЛ

— Что касается тренировок, я кое что делал по другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что у меня было в прошлом году.



Очевидно, что у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале (прошлого) сезона, стоили нам плей офф, — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.