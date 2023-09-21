Овечкин рассказал, что изменил систему подготовки к сезону НХЛ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что несколько изменил систему подготовки и тренировок к новому сезону.
Овечкину 17 сентября исполнилось 38 лет. Россиянин в матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 822 шайбы, на счету лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки 894 гола.
— Что касается тренировок, я кое что делал по другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что у меня было в прошлом году.
Очевидно, что у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале (прошлого) сезона, стоили нам плей офф, — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.
Сезон 2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. Регулярный чемпионат продлится до 19 апреля, после чего начнётся стадия плей офф.