«Салават Юлаев» всухую проиграл «Автомобилисту», прервав победную серию

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Владислав Раздьяконов вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владислав Леонтьев и Алексей Макеев. Голкипер уральской команды Евгений Аликин оформил шат-аут.