Главный тренер «Вашингтона» высказался об Овечкине после первой совместной тренировки

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провёл с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться… Он просто… Окей, я просто снова скажу это. Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?»



Он настолько заинтересован в том, чтобы помочь этой команде победить! Мне как главному тренеру — особенно как главному тренеру-новичку — просто приятно это слышать и видеть. Я просто скажу: «Он особенный капитан», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».