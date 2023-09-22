Американский защитник «Спартака» объяснил, почему решил вернуться в Россию

«Решение вернуться в «Спартак» я принял быстро, и я просто счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с Москвой и стал близок со многими людьми здесь, мне понравился прошедший год. Поэтому вернуться было в некотором роде несложно. Мы просто ждали многих событий, у меня были дела с семьёй дома, так что я просто хотел разобраться со всем. И когда пришло время, я вернулся назад.



В Москве чувствую себя в безопасности. Никто меня не отговаривал от возвращения, я здесь для того, чтобы играть тут в хоккей.



В команде появилось много новых лиц, стиль игры очень сильно отличается — он стал более атакующим, а это должно быть весело для всех. Мы долго удерживаемся в чужой зоне, проводим больше времени в нападении. Так что я думаю, что мы забиваем гораздо больше, потому что контролируем чужую зону. Готов играть с любым защитником в паре», — приводит слова Кина ТАСС.