Кузнецов: хоккеисты «Вашингтона» научились материться на русском языке

«По-русски говорим с Овечкиным в раздевалке? Да, а на каком ещё? Непонятно будет.



Кто-то «пихает», что на русском? Нет, им нравится слушать. И они научились. Матерятся. Кто лучше всех? Карлсон, наверное. Он прям чётко. Был Орпик. Он уже пришёл готовый с «Питтсбурга». Женя (Малкин. — Прим. «Чемпионата») поработал? Да, больше говорят, что женины друзья поработали, когда приезжали», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».