В «Динамо» оценили старт регулярки КХЛ

«Когда команда выигрывает – всё хорошо. Когда команда проигрывает – всё плохо. Это понятные оценки. В принципе у нас всё складывается достаточно неплохо. Заработали определённые связки, и определённые хоккеисты начали играть так, как мы от них и ожидали. Поэтому всё идёт более-менее. Но я бы не сказал, что команда находится на каком-то пике.



Хейтеры клуба уже ждут привычного спада после успешного начала сезона? Как бывший хоккеист я вам скажу, что пройти весь чемпионат без единого спада никогда не получается. Если вспомнить прошлый сезон, то спады были и у единоличного лидера чемпионата СКА, и «Торпедо» проигрывало серии матчей. Чтобы избежать спада, нужна сумасшедшая скамейка, чтобы всегда можно было легко ротировать хоккеистов. Но это другая история.



Мы в этом сезоне довольно тяжело входили в чемпионат, да и сейчас я не скажу, что в каждой игре мы имеем сумасшедшее преимущество. В каждом матче команда проходит через определённые проблемы, и у нас есть вещи, над которыми нужно работать дальше. Поэтому команда постепенно набирает ход. Всегда лучше выиграть плохую игру, нежели проиграть хорошую. Каждая игра даёт пищу для размышлений. Будем работать дальше.



Сейчас сложно что-либо прогнозировать. На старте сезона огромное количество непредсказуемых результатов. Нужно смотреть у кого какой календарь, у какой команды были выходные, а кто играет после тяжёлой серии, и откуда приезжает, у кого кто травмирован. Сейчас номинальный фаворит может проиграть номинальному лидеру, что и показывает старт чемпионата. У «Динамо» пока всё идёт довольно успешно, но мы не обнадёживаемся, а продолжаем нашу ежедневную работу», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.