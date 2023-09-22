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«Лада» обменяла хоккеиста Грязнова в СКА на денежную компенсацию

Защитник Григорий Грязнов в результате обмена перешел из «Лады» в СКА, сообщает пресс служба тольяттинского клуба.

«Лада» обменяла хоккеиста Грязнова в СКА на денежную компенсацию
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Состав тольяттинской команды Грязнов пополнил минувшим летом и в ходе предсезонной подготовки сыграл в восьми матчах, прибавив к ним затем один матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Во всех встречах 23 летний защитник не отметился набранными очками.

Ранее хоккеист провел три сезона в системе СКА, сыграв за это время в общей сложности 27 матчей.