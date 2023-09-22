«Лада» обменяла хоккеиста Грязнова в СКА на денежную компенсацию

Состав тольяттинской команды Грязнов пополнил минувшим летом и в ходе предсезонной подготовки сыграл в восьми матчах, прибавив к ним затем один матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Во всех встречах 23 летний защитник не отметился набранными очками.