Кожевников посоветовал Задорову не возвращаться в Россию

Кожевников ответил на критику со стороны защитника НХЛ Задорова
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал интервью защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никиты Задорова блогеру Юрию Дудю* (внесён в реестр иностранных агентов Минюстом РФ). Об этом сообщает «Абзац».
«Бред, и так всё понятно. Пусть сидит там, не приезжает. Чего тут ещё сказать. Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям всё понятно», – заявил он.
Таким образом Кожевников отреагировал на слова Задорова о том, что все комментарии олимпийского чемпиона пишет другой человек. Помимо этого, в интервью хоккеист также раскритиковал действия российских властей и использование символики СВО на форме хоккеистов ЦСКА.
Ранее интервью Никиты Задорова также прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.