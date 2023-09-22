Капризов рассказал о целях на новый сезон НХЛ

— Я собираюсь проявить себя и сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое. Очевидно, цель состоит в том, чтобы выйти в плей офф и добиться хороших результатов в плей офф, именно к этому мы будем стремиться, — приводит слова Капризова The Athletic.