Форвард «Миннесоты» Капризов рассказал о целях на новый сезон НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, какие задачи ставит перед собой в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
— Я собираюсь проявить себя и сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое. Очевидно, цель состоит в том, чтобы выйти в плей офф и добиться хороших результатов в плей офф, именно к этому мы будем стремиться, — приводит слова Капризова The Athletic.
Он также добавил, что благодаря практике в межсезонье прибавил в игре в гольф.
— Моя игра стала лучше, чем в прошлом году. Теперь я могу играть с ребятами. В прошлом году я просто ездил на тележке и наслаждался погодой. Теперь я иногда исполняю удары, — отметил россиянин, которого цитирует The Athletic.
В сезоне 2022/23 26 летний форвард набрал 75 очков (40 голов и 35 результативных передач) в 67 матчах регулярного чемпионата.