Овечкин вошел в топ-30 рейтинга лучших действующих игроков НХЛ

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли, в финале с «Кэпиталз» обыграв «Вегас Голден Найтс».