«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл на своей арене уфимский «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для казанского клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова победила «Торпедо» со счетом 4:3 и обыграла в овертайме «Витязь» (5:4).

Далее «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Встреча начнется в 19:10 по московскому времени. Уфимцы днем позже примут дома «Трактор». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.