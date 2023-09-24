«Торпедо» победило минское «Динамо» в матче КХЛ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в гостях победили минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нижегородцы набрали 15 очков в 9 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 7 баллами идет на 10 й строчке.