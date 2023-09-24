«Торпедо» победило минское «Динамо» в матче КХЛ
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в гостях победили минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) в пользу «Торпедо». В составе победителей забросили Максим Летунов, Василий Атанасов, Николай Коваленко и Даниил Бокун. У минчан отличились Арсений Бринкман, Ник Меркли и Роман Горбунов.
Нижегородцы набрали 15 очков в 9 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 7 баллами идет на 10 й строчке.
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