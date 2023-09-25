«Миннесота» без Капризова победила «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» на чужом льду победила «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты». В составе «Колорадо» отличились Джуджар Хайра и Винни Леттьери, а также дубль оформил Сэмми Уокер. У «Миннесоты» голы на свой счет записали Йоэль Кивиранта, Генри Боулби и Райли Тафт.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не принял участия в матче.
Новый сезон НХЛ стартует 10 октября. В первом матче «Миннесота» 12 октября сыграет с «Флоридой», «Колорадо» днем ранее встретится с «Лос Анджелесом».