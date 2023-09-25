Стало известно, где продолжит карьеру вратарь «Адмирала»

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА
Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА. Вратаря нет в сегодняшней заявке на матч с армейским клубом. По словам главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева, у Серебрякова «болезнь».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.
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