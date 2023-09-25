Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА

Голкипер не вошел в заявку на сегодняшний матч против СКА. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что у Серебрякова «болезнь».
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний голкипер провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48.
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