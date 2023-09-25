Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что больше не думает об отъезде в НХЛ

«Ситуация с «Филадельфией»? Все уже было обговорено, сказано-пересказано. У меня контракт с ЦСКА, поэтому в правовом поле он и действует. Поэтому тут каких-то излишних комментариев быть не может. Все уже было сказано от людей вышестоящих, руководящих, поэтому мое дело сейчас — играть и показывать ту игру и просто оправдывать то, что мне предоставляли год-два назад», — заявил Федотов.