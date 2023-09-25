Роман Ротенберг оценил сложную победу СКА во Владивостоке

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня. Четвёртое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.