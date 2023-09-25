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Роман Ротенберг оценил сложную победу СКА во Владивостоке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победе над «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке. Напомним, эта победа стала для армейцев третьей подряд.

Роман Ротенберг оценил сложную победу СКА во Владивостоке
© Чемпионат.com

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня. Четвёртое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.

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