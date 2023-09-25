Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение в матче-триллере с «Барысом»

«Очень интересный матч, зрелищный. Два конкурента за выход в плей-офф. Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово. Команде соперника тоже надо отдать должное, вышла очень заряженной на эту игру. Сегодня видно была кость в кость. Могли и в основное выиграть. К сожалению, в овертайме пропустили. Можно поздравить с дебютом Никиту Хоружева, передачу голевую отдал. И Филипп [Долганов] неплохо отыграл, и вся команда здорово сражалась. К сожалению, травму получил Дима Жукенов, не знаю, насколько серьёзную. А так как у нас короткая скамейка, для нас это потеря. Готовимся к следующему матчу с не менее серьёзным соперником.