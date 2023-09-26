«Долгое время «Вашингтон» был предметом зависти лиги, отчасти благодаря ключевым нападающим команды. Овечкин, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши и Том Уилсон стали причиной того, что «Кэпиталз» стали и оставались неизменно элитной командой. Именно благодаря им клуб выиграл Президентские трофеи. Благодаря им они завоевали Кубок Стэнли в 2018 году.



Эти пятеро теперь являются причиной того, что «Вашингтон» находится там, где есть, паря чуть выше обитателей подвала лиги.



Начнём с капитана, который остаётся лучшим из всех. В атаке Овечкин по-прежнему играет — в 38 лет. В прошлом году он забил 42 гола и набрал 75 очков в 73 матчах, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина.



Но добиться этого гораздо проще, если на вашем счету 95% времени команды в игре в большинстве — игре в большинстве с единственной миссией — накормить передачами Овечкина, который будет щёлкать на пути к ещё одному среднестатистическому сезону. Добиться этого гораздо проще, когда игра в защите рассматривается как необязательная.



На протяжении всей своей карьеры Овечкин всегда довольно беспечно относился к игре без шайбы, но в прошлом сезоне это достигло новых низов. Ожидается, что его игра в защите станет четвёртым худшим результатом в лиге среди нападающих, главным образом благодаря тому, что «Вашингтон» забил на 0,57 больше ожидаемых голов с Овечкиным на льду по сравнению с его товарищами по команде в прошлом сезоне.



Он жульничает ради нападения, это не ново. Новым является то, что теперь он меньше играет с шайбой. Его плеймейкерская игра уже не та, что была раньше, он не так эффективен в зоне атаки. Он стал нападающим ниже среднего уровня в вопросе ввода шайбы в чужую зону. Овечкин по-прежнему остаётся выдающимся талантом из-за своего «броска поколения» и инстинкта нападающего. Он просто больше не тот игрок, который может быть лучшим в команде уровня плей-офф. Более слабый «лучший» форвард, чем Овечкин, есть только у «Сан-Хосе», «Филадельфии» и «Монреаля», — говорится в сообщении.