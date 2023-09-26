Вратарь Федотов рассказал, как к нему относились в армии

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о том, как к нему относились в армии.

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26-летний голкипер вернулся в клуб после года службы на Северном флоте.

– Лексику свою обогатил? Армия – штука специфическая. Копать там от забора до обеда...

– Да, рундуки, шконки. Там много жаргона своеобразного. В целом все нормальным языком общаются. Да,есть какие-то вещи, которые называются своими именами, и все. Нет такого, как раньше рассказывали. Ребята приходят простые достаточно, разговаривают нормально. Да, видно, что молодые, зелененькие, но не испорченные.

– А ты там сразу «дедом» стал?

– Пфф, да вообще. Я пришел – тут 19, 20, 21.

– Салаги.

– Старлей приходит – 24-25, после академии. Замкомандира взвода на год младше, на два. Приходит: «Иван Дмитриевич, здравствуйте».

– А фанаты хоккея были, которые узнавали?

– В принципе приятный осадок, все с уважением, с пониманием, с каким-то правильным цинизмом относились. Хотя бы это помогало в моменте чувствовать себя комфортно. «Иван, блин, красава, спасибо за Олимпиаду». Я такой: «Спасибо».