Кузнецов поделился мыслями о будущем в сборной России

«В России, когда прошла дисквалификация, кто-то связывался со мной из сборной, из федерации? Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжёлый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали. А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.



Все молчат, да? Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже всё равно отыграл. Кубок мира возможен? Конечно, посмотрим. Если будет Кубок мира, конечно, и позовут — то понятно. Но есть ещё подпольные игры же у нас всегда, нельзя забывать», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».