Судьи ошибочно засчитали гол "Сочи" в ворота "Спартака" в матче КХЛ

"На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды "Сочи" Данилой Галенюком. Данная ситуация не попадает под пункт 2 правила 31: "Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло". Данное взятие ворот не может быть засчитано, лига дополнительно рассмотрит данный эпизод", - говорится в заявлении.