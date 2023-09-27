Вайсфельд отреагировал на грубую ошибку судей в матче КХЛ между «Спартаком» и ХК «Сочи»

«Такой гол не надо было засчитывать, лига всё признала, это очевидно. Проблема в том, что судьи изначально потеряли шайбу из виду. Если шайба теряется из поля зрения судьи, то он согласно правилам должен остановить игру, что арбитры и сделали. Это методическая ошибка, но арбитры действовали по правилам.



Дальше возникает вопрос: после свистка шайба пересекла линию ворот или до? В этой истории, если подводить резюме, важно следующее: взятие ворот засчитали неправильно, лига это подтвердила. Для меня главный вопрос заключается в том, почему судьи в итоге засчитали этот гол, чем они руководствовались, когда принимали решение. Я, к сожалению, не слышал объяснение от Евгения Ромасько, интересно было бы послушать.



Хочу сказать следующее: если сейчас начнут выступать и говорить про плохое судейство, то тогда надо после каждого промаха хоккеиста по пустым воротам говорить, что у нас низкий уровень хоккея. Всё бывает, несчастный случай, человеческий фактор. Это жизнь, такое случается, но арбитров за совершённую ошибку я не оправдываю», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.