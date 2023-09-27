Нападающий «Барыса» переведен в список отказов

Нападающий «Барыса» Джереми Бракко переведён в список отказов, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

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В текущем сезоне Бракко сыграл шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».